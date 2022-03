"Réagir" : quand les masques du Copil citoyen tombent !

On en sait désormais un peu plus sur les intentions de Geoffroy Foumboula Libeka Makoso, membre très actif du Copil citoyen, et tous les autres adhérents de ce mouvement qui avaient saisi la Cour constitutionnelle à deux reprises pour faire annuler les arrêtés gouvernementaux relatifs aux mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le week-end écoulé, les têtes pensantes du Copil citoyen ont donc franchi le Rubicon.

À la faveur d'un congrès extraordinaire, le Copil citoyen s'est mué en parti politique. Ce nouveau-né de l'arène politique gabonaise a pour nom "Réappropriation du Gabon, de son indépendance pour sa reconstruction" (Réagir). Une nouvelle écurie politique présidée par François Ndong Obiang ; tandis que le secrétariat exécutif échoit à Jean-Valentin Leyama. Une nouvelle chapelle qui ne cache pas son intention de participer aux prochaines élections générales, dont la présidentielle.

Du côté du pouvoir, on voit se profiler derrière cette énième formation politique, l'ombre de l'ancien Premier ministre, Raymond Ndong Sima. À en croire certains analystes et autres observateurs, ce nouveau parti fragilise davantage l'opposition. Laquelle est émiettée et peine véritablement à faire bloc. Conséquence : l'arrivée de Réagir au-devant de la scène ne va faire qu'exacerber la division et le morcellement de ce bord politique. Par contre, semble-t-il, il fait la joie du pouvoir. Et pour cause, les intentions de l'ex-Copil citoyen sont maintenant connues.

Dans tous les cas, les prochaines échéances électorales, notamment les locales et les législatives, risquent de réserver de grosses surprises au regard des forces en présence. Une situation dont ont bien conscience les acteurs politiques, certains étant déjà en précampagne électorale. À preuve le récent séjour du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier, dans la province de l'Ogooué-Maritime, pour ne citer que cet exemple.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon