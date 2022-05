PSD : les militants de l'Estuaire adoubent Maganga Moussavou

“Considérant la volonté manifeste et unanime de l'ensemble des militants réunis ce jour à l'occasion du congrès de l'Estuaire, nous, membres du bureau national du Parti social démocrate, nous, militants, décidons de dire un oui solennel, énergique et tonitruant à votre candidature, un oui à votre programme sur la provincialisation, seule voie de développement de notre pays”. C'est par cette déclaration solennelle lors de la lecture du rapport final du congrès provincial, que les militantes et militants du Parti social démocrate (PSD) de la province de l'Estuaire ont donné leur caution à la candidature de leur leader, Pierre-Claver Maganga Moussavou, à l'élection présidentielle de 2023.

Cet événement, qui a eu lieu le samedi 7 mai dernier, a été l'occasion pour ce dernier qui brigue pour la sixième fois consécutive, depuis près de 30 ans, le mandat présidentiel, de rassurer l'ensemble des congressistes de son engagement à les servir, une fois à la magistrature suprême. "Après cet adoubement, après que vous ayez unanimement accepté que je me présente à l'élection présidentielle de 2023, je souhaite que nous soyons résolument engagés pour sortir notre pays du sous-développement”, a déclaré le social-démocrate en chef.

Face à la forte mobilisation enregistrée lors de cette grand-messe politique, le leader du PSD n'a pas manqué de décliner les principales articulations de son programme : la "Provincialisation". Les motions de soutiens prononcées par plusieurs membres du bureau national ont vanté les mérites de leur président. Selon eux, l'ancien vice-président de la République est animé par “le sens élevé du patriotisme, de l'abnégation, du désir ardent de servir le Gabon, la persévérance dont il fait montre depuis plus de 30 ans, le courage manifeste qui l'anime pour affronter les aléas et les soubresauts démocratiques de notre pays”.

Prochaine étape de ces congrès provinciaux du PSD, Mékambo dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU Libreville/Gabon