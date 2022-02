Prorogation des mesures anti-Covid-19 : les députés peu enthousiastes

À tout le moins, l'audition hier du ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiang Ndong, au palais Léon-Mba, par les députés, membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l'Homme, aura laissé les élus du peuple bien circonspects. Tant sa sollicitation d'une prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19, pour une nouvelle durée de 45 jours, a suscité bon nombre d'interrogations et bien des réserves de la part des députés. Lesquels, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique actuelle, se sont interrogés sur la pertinence de la prorogation desdites mesures. Ce d'autant plus que, ont laissé entendre certains d'entre eux, les délais légaux prescrits lors de la précédente prorogation ne sont pas encore arrivés à échéance, etc.

Sur ce, le membre du gouvernement s'est fait fort de rappeler aux représentants du peuple les motifs ayant sous-tendu l'adoption dernièrement, en Conseil des ministres, du projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. " Un texte qui cadre avec le principe de précaution se justifie par la persistance de la pandémie, ainsi que l'apparition du variant Omicron dont le niveau de contagiosité est plus élevé que les formes précédentes de la maladie avec pour conséquence directe la multiplication des cas positifs". À l'appui de ses propos, il a également soumis à l'appréciation des députés " le rapport circonstancié de la Covid-19''. Quoi qu'il en soit, les élus au palais Léon Mba sont appelés à se prononcer dans les tout prochains jours.

J.K.M

Libreville/Gabon