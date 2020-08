Promotion de la paix : le Gabon et le système des Nations unies main dans la main

En signant, dernièrement, un accord de partenariat pour la mise en œuvre du projet dénommé "Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad", avec le coordinateur résident du Système des Nations unies, Stephen Jackson, le ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des territoires, Mathias Otounga Ossibadjouo, a réaffirmé l'ambition de notre pays d'œuvrer, comme toujours, à la consolidation de la paix sur le continent et dans la sous-région

D'autant que, a relevé le diplomate onusien, "à travers cet accord, le Gabon va bénéficier des financements généralement réservés aux pays en conflit ou post-conflit. Ce qui lui permettra de préserver ce climat de paix à travers, entre autres, des activités de prévention de conflits prévues dans le projet".

De manière concrète, doté d'un financement d'un peu plus de deux milliards de nos francs, le projet, étalé sur une période de 24 mois, vise la création d'un réseau de 1 800 jeunes âgés de 18 à 35 ans, en vue de contribuer à la consolidation et à la préservation de la paix dans les régions transfrontalières des trois pays susmentionnés.



