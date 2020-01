Primature : Matérialiser les instructions du chef de l'État

Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, par ailleurs député du 1er siège du département du Komo-Mondah et membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG), était, samedi dernier, à Ntoum.

Dans la foulée, l'élu de la commune de Ntoum, accompagné de son suppléant, a présenté aux populations ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. "Nous sommes en 2020. L’année 2019 est partie avec ses joies et tristesses pour chacune et chacun d’entre nous. C’est pourquoi, nous avons voulu communier avec vous pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, prospérité et de santé."