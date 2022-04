Présidentielles 2023 : ABC doute de la détermination des populations

Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) poursuit sa tournée citoyenne. Pour preuve le week-end dernier, il a tenu une série de causeries dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, précisément à Montalier et Bambouchine. Droit dans ses bottes, cet opposant a décrié avec la dernière énergie la mal gouvernance. Non sans dresser un bilan peu reluisant de l'actuelle classe dirigeante. À quinze mois des élections générales à venir, l'ancien député du 4e arrondissement ne fait aucun mystère sur son positionnement politique.

ABC et les siens veulent mettre un terme à l'hégémonie du Parti démocratique gabonais (PDG). "Nous sommes vénus vous dire que nous avons une offre politique adaptée à la situation de notre pays. Les programmes que nous avons conçus traitent de tous les aspects de développement. Les jeunes, les femmes seront pris en compte plus sérieusement. Un pays ne peut pas bien fonctionner sans planification ", a-t-il lancé sans ambages. Objectif : revitaliser ses troupes avant l'année électorale de 2023. Une année durant laquelle se tiendront des élections générales (Ndlr : législatives, locales et présidentielle).

Pour parvenir à cette alternance politique souhaitée par son bord, il a invité l'assistance à "s'inscrire massivement sur les listes électorales le moment venu". Avant d'exhorter ses militants à la mobilisation pour le vote ; selon lui, "signe d'une détermination à changer les dirigeants du pays". À noter que la candidature du leader du RPM se précise au fil de ses sorties à travers le territoire national. "Moi, je suis déterminé. Mais je n'ai pas le sentiment que vous aussi l'êtes. Sinon il y aurait trois, quatre fois plus de monde cet après-midi", a-t-il lancé de façon sibylline. Avec le nouveau format du scrutin présidentiel, reste à savoir si Barro Chambrier fera l'unanimité dans les rangs de l'opposition ? L'avenir le dira…

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon