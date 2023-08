Présidentielle : Ali Bongo annonce la livraison de la voie de contournement de l’aéroport

LE président sortant et candidat à sa propre réélection, Ali Bongo Ondimba, a poursuivi son périple dans la province de l’Estuaire samedi dernier dans les villes de Cocobeach et Kango. Là-bas, Ali Bongo a, comme lors des précédents meetings, présenté son projet de société contenant 87 propositions visant à refonder le modèle économique et social du pays. Dans ce pacte social et républicain, il s’agit selon le candidat PDG de " refonder le modèle social et économique du Gabon, pour lui apporter des bases solides qui répond à toutes les préoccupations nombreuses et légitimes ".

Au nombre des mesures qu’il a annoncé pour " bâtir un Gabon plus fort et plus prospère ", il a précisé que " la voie de contournement de l’aéroport sera livrée dans les prochaines semaines. Il promet également de finaliser les 840km de la Transgabonaise. " Mes chers compatriotes, je vous ai entendu et je vous ai compris. Je sais quelles sont vos priorités. Je sais où vous voulez qu’on mette le paquet. On va d’abord mettre le paquet sur l’emploi, afin d’offrir davantage d’opportunités économiques et de perspective d’avenir à nos filles et nos fils. Dans la lutte contre la vie chère, pour préserver le pouvoir d’achat des Gabonais ", a-t-il promis.

Dans sa lancée, le candidat a insisté sur les questions sociales. " Sur la sécurité, pour continuer à faire du Gabon un havre de paix. On va mettre le paquet sur la santé et la protection sociale, pour continuer à mieux soigner les Gabonais partout sur le territoire, dans le secteur de l’éducation pour les Gabonais économiquement faibles. Je triplerai les allocations de rentrée scolaire de 5,000 à 15,000 FCFA par enfant, pour que ceux-ci puissent accéder à une éducation de qualité et émancipatrice", a-t-il ajouté.

H.N.M

Libreville/Gabon