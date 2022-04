Présidentielle 2023 : RÉAGIR favorable à une candidature unique de l'opposition

François Ndong Obiang, président du dernier-né du landernau politique, "Réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction" (RÉAGIR) et les siens sont résolument décidés à combattre l'hégémonie du Parti démocratique gabonais (PDG), la formation politique au pouvoir. La tête de file de RÉAGIR n'en a d'ailleurs pas fait mystère. En effet, durant le récent congrès ayant porté sur les fonts baptismaux cette nouvelle chapelle, François Ndong Obiang a déclaré sans sourciller : "Il faut tourner la page d’un système qui n’a cessé de détruire nos vies, briser nos rêves et réduire tout un peuple en esclavage". Une alternance politique, à en croire les têtes pensantes de ce nouveau parti qui passe indubitablement par la mise en place d'une coalition de l'opposition. Reste à savoir si ce bord politique arrivera à faire bloc. Un challenge difficile à relever au regard du nouveau format de l'élection présidentielle au Gabon (Ndlr : une élection à deux tours). De fait, trois grands défis vont indubitablement se poser à ce camp. Le premier va consister à limiter, voire éviter les candidatures "fantaisistes". Pour cela bien évidemment, il faudra recourir à des tractations et autres arrangements entre les candidats potentiels ou déclarés de l'opposition.

Par la suite, l'opposition devra se battre pour ne pas être coiffée au poteau par le candidat du "parti de masse" dès le premier tour. Enfin, en cas de second tour, les candidats de ce camp devront s'aligner et soutenir leur porte-étendard. Par ailleurs, RÉAGIR propose "l'audit de la révision conjointe de la liste électorale par l’administration et les partis politiques, ainsi que sa publication en ligne ; l’allongement de la période de campagne pour l’élection présidentielle de 15 jours à un mois ; le recours à la vidéo…" Objectif : parvenir à un scrutin apaisé et dépourvu de toute contestation.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon