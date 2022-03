Présidentielle 2023 : Pierre Claver Maganga pour la sixième fois candidat

C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 mars 2022 à son siège que Pierre Claver Maganga Moussavou a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle de 2023. Après avoir dressé l'état des lieux de la situation socio-politique du Gabon, il a dit toute sa volonté de reconstruire le pays.

Rappelons qu'il est fondateur et président du Parti social démocrate du Gabon et a été candidat aux élections présidentielles de 1993, de 1998, 2005, 2009 et de 2016. Il devient le 21 août 2017 vice-président de la République aux côtés de l'actuel chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba.

R.H.A

Libreville/Gabon