Présidentielle 2023 : Paul-Marie Gondjout prône "l'Alliance pour le Gabon"

LE week-end écoulé, Paul-Marie Gondjout, président de l'Union nationale initiale (UNI), a débuté sa tournée inter-provinciale par le Moyen-Ogooué, sa province natale. Outre l'installation des cellules de base, le discours du chef de file de l'UNI a constitué l'un des temps forts de cette sortie (la première du genre depuis sa rencontre avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba). Occasion pour lui de se prononcer sur les échéances électorales.

L'élu de Lambaréné n'a pas manqué d'émettre des réserves sur les échéances électorales à venir. "Je ne crois pas aux élections à venir si elles ne tiennent pas compte du souhait profond des Gabonais, nous tous, en un changement et en l'absolue nécessité d'une paix et d'une cohésion sociale et nationale", affirme-t-il. Non sans militer pour un changement de paradigmes et par la même occasion divulguer sa vision. "(...) Je crois en effet que le prochain quinquennat doit être celui des réformes dont a besoin notre pays", pense-t-il. Avant de marteler : "Nous devons pour cela saisir toutes les opportunités politiques pour faire passer, autant que de besoin, les idées de progrès et de réformes qui participent à la recherche de solutions aux maux qui minent l'alternance politique et freinent le développement de notre pays, le Gabon ".

Évidemment, il a rappelé le positionnement de son écurie (Ndlr : un parti progressiste-reformiste). Occasion pour lui d'appeler au rassemblement. "Je propose une Alliance politique pour le Gabon autour d'un projet quinquennal de réformes politiques, économiques et sociales", a-t-il déclaré. Laquelle alliance, selon son chantre, va porter sur les fonts baptismaux la 3e République. "Cette alliance pour le Gabon se veut inclusive et patriotique, ouverte à toutes les sensibilités politiques (…). C'est notre responsabilité à tous. Faisons-le pour le Gabon et pour les générations futures. Conjuguons ensemble nos efforts pour le Gabon, notre patrimoine commun", prône-t-il.

Il a également invité les siens à se faire enrôler sur les listes électorales et accomplir leur devoir civique.

Yannick Franz IGOHO

Lambaréné/Gabon