Présidentielle 2023: Mike Jocktane veut un nouveau contrat pour le Gabon

Au terme de ses meetings, dimanche passé, à Mandji et Fougamou, Mike Steeve Dave Jocktane (indépendant et candidat à la présidentielle) avait évoqué des échanges poignants avec les habitants de ces localités. "Il faut que le langage change ! Nous devons aller à ces élections avec un langage de résistance. Un peuple conscient se lève !", avait-il signifié. Lors de sa rencontre avec les Molvillois, ce lundi, Mike Jocktane a simplement continué sur cette lancée.

En mettant en exergue la pauvreté d'une population vivant sur un sol riche de minerais et la nécessité de transformer les consciences." C'est une situation parfaitement anormale que vous subissez. Le Gabon est un pays riche, mais seule une poignée de personnes en profite", a-t-il déclaré. Pour changer la donne et mettre le pays sur la voie du "véritable développement qui sera bénéfique à tout le monde", son programme serait l'arme adéquate et comporte trois leviers. La transformation de la gouvernance vise à créer un environnement qui soit propice au développement. Ce qui passe par la lutte contre la corruption, l'amélioration du réseau routier (il a assuré pouvoir construire 500 kilomètres par an), la fin des mandats illimités ou cumulés, une Cour constitutionnelle "dépolitisée", etc. Pour créer une vraie égalité des chances. La transformation de l’économie se fonde sur une organisation économique qui permet l'accroissement des richesses. Ce que ne permet pas le système actuel. Pour Mike Jocktane, la transformation locale des minerais et du pétrole serait plus profitable aux populations. Elle aura des effets sur l’investissement, la croissance de l’emploi ou l’entrepreneuriat local.

si L'agriculture figure en bonne place dans son projet. Il estime que l'autosuffisance ne peut être atteint que si l'on parvient à inverser la tendance. Seulement 4% des denrées alimentaires sont produits au Gabon, pendant que 96% sont importés. "Pour changer les choses, je vais investir 240 milliards par an dans ce secteur", a poursuivi Jocktane.

La transformation sociale a pour objectif de rendre les Gabonais autonomes et responsables au travers d'un meilleur accès à une éducation, à l’eau et l’électricité, à un système santé performant et une formation de qualité. L'objectif étant de lutter contre le chômage et d’éradiquer l’extrême pauvreté. "Il faut que les choses changent, parce que nous ne pouvons pas transformer le Gabon avec la mentalité que nous a inculquée le pouvoir en place", a-t-il fait comprendre à son auditoire.

S.A.M.

Mouila/Gabon