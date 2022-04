Présidentielle 2023 : le Woleu-Ntem appelle à son tour à la candidature d’Ali Bongo Ondimba

C'est une marée humaine aux couleurs du Parti démocratique gabonais (PDG), qui a pris part, samedi dernier à Oyem, à la célébration en différé du 54e anniversaire du parti au pouvoir. De mémoire d'Oyemois, la "Maison du parti du Peloton", n’avait plus jamais connu une telle affluence ces dix dernières années. Des milliers de militants de base, sympathisants et hiérarques provinciaux ont profité de ces moments de retrouvailles, pour emboîter le pas aux autres localités du pays, en appelant le Distingué camarade président de leur parti, Ali Bongo Ondimba, à briguer un troisième mandat à la tête de notre pays.

Un appel lancé à tour de rôle par le secrétaire national du PDG en charge de l’Animation politique dans le Septentrion, Hubert Ella Minko, le membre du Comité permanent du Bureau politique, Guy-Patrick Obiang Ndong, les représentants des femmes, des jeunes et des cadres. En présence de Charles Mve Ellah, membre du Comité permanent du Bureau politique, des membres du Comité des sages, Emmanuel Ondo Metogho et François Engongha Owono, de ceux du Bureau politique (MBP), et du président de la Chancellerie du PDG, Fabien Ovono Ngoua. À près de seize mois de l’élection présidentielle de 2023, "nous, militants et militantes du PDG du Woleu-Ntem, sommes appelés, dès maintenant, à un renouvellement de notre engagement au soutien d’Ali Bongo Ondimba, à un travail militant et de terrain sans relâche, avec détermination et ténacité, pour une victoire cash du Distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, en 2023", a exhorté Hubert Ella Minko. Pour y parvenir, il a invité ses "camarades" à l’union et à la cohésion.

Le membre du Comité permanent du Bureau politique, Guy-Patrick Obiang Ndong, s'est réjoui de l’unité retrouvée des fils et filles du Woleu-Ntem autour du "Distingué camarade président". À travers les motions de soutien des jeunes, femmes, sages et des cadres, le Woleu-Ntem a exprimé sa "reconnaissance sans faille au président de la République et à sa politique nationale et internationale". La manifestation s’est achevée par une marche de soutien à Ali Bongo Ondimba.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon