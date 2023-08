Présidentielle 2023 /Koula-Moutou : l’opposition invisible sur le terrain

SI au premier jour de la campagne électorale pour l’élection du président de la République vendredi dernier, la majorité et l’opposition n’étaient guère visibles sur le terrain à Koula-Moutou, cinq jours plus tard, le Parti démocratique gabonais (PDG) a, visiblement, renversé la donne. Tant et si bien que d’aucuns se demandent véritablement où sont passés leurs adversaires. Ces derniers brillent, en effet, par leur absence.

A ce jour, au grand étonnement de nombreux observateurs, ils n’ont encore pas tenu de meetings ou animer la moindre causerie. Ce qui suscite pas mal de commentaires sur les bords de la Bouenguidi. C’est à penser que les relais locaux des différents candidats de l’opposition sont tétanisés par les enjeux, sauf à croire qu’ils attendent leur arrivée pour lancer enfin leur campagne électorale.

A défaut de s’économiser en attendant de jeter toutes leurs force et énergie dans la bataille des législatives et des locales dès le 16 août. Ce qui serait, selon certains, une erreur stratégique au regard de la spécificité du scrutin du 26 août prochain, à travers l’institutionnalisation du bulletin unique pour la présidentielle et l’élection des députés.

Pour ainsi dire, à l’heure actuelle, les Koulois et Kouloises n’entendent qu’un seul son de cloche. Et que dans leur cité, les militants et militantes du PDG arborent fièrement des tee-shirts et autres gadgets électoraux à l’effigie de leur champion naturel, Ali Bongo Ondimba. Lequel anime un ‘’ Mega meeting’’, ce mardi, à la Place des fêtes du chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo.

C’est dire l’optimisme qui habite ses partisans. Tant un véritable boulevard semble s’ouvrir devant eux à Koula-Moutou et partant dans toute la province de l’Ogooué-Lolo.

Juste Kombile Moussavou

Koula Moutou