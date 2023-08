Présidentielle 2023 : Ali Bongo Ondimba promet « un Gabon plus grand et plus fort’’

CANDIDAT à sa propre à sa propre succession, le chef de l’Etat sortant, Ali Bongo Ondimba, a animé ‘’ un méga meeting’’, ce mardi, à la Place des fêtes de Koula-Moutou. Face à plusieurs centaines de ses partisans venus des quatre coins de la province, il a clamé son ambition de faire du Gabon ‘’ un pays plus grand et plus fort‘’.

Pour ce faire, au cours de cinq prochaines années, il entend poursuivre l’œuvre de développement qu’il a amorcée depuis 2009 en proposant à ses compatriotes un ‘’Pacte social et républicain (PSR)’’ axé autour de trois (3) piliers essentiels. Notamment une solidarité plus accrue envers les franges les plus vulnérables de la population (Gabonais économiquement faibles, les jeunes, chômeurs, retraités, etc.), une connectivité des territoires de manière à réduire, a-t-il indiqué, les inégalités entre provinces. Et une consolidation du leadership du Gabon sur la scène diplomatique internationale.

De fait, Ali Bongo Ondimba s’est engagé à doubler les allocations familiales pour chaque enfant, à tripler le montant des allocations de rentrée scolaire, à réhabiliter les infrastructures routières et aéroportuaires, la provincialisation des recrutements à la Fonction publique, le doublement des capacités du chemin de fer, la poursuite des travaux de la Transgabonaise, etc. Ce qui devrait se matérialiser, s’agissant plus particulièrement pour la province de l’Ogooué-Lolo, par le bitumage de l’axe carrefour Leroy-Mikouyi, l’entretien régulier et permanent du tronçon Koula-Moutou-Iboundji-Mimongo, etc. Toutes choses qui, a-t-il précisé, découle de sa volonté d’améliorer les conditions de vie des populations en apportant des réponses efficaces à leurs préoccupations pressantes et légitimes. Tout en consolidant l’influence politico-diplomatique du Gabon au sein du concert des Nations. "Mon projet est un contrat entre vous et moi. Il vise à moderniser le modèle économique et social de notre pays en consolidant ses bases afin de mieux se projeter dans l’avenir’’, a-t-il clamé.

Ali Bongo Ondimba s’est dit conscient de la situation qu’endure bon nombre de ses concitoyens. ‘’ Je mettrai le paquet dans les domaines de la lutte contre le chômage, la vie chère, l’insécurité. Tout en améliorant davantage les conditions d’accès des populations aux soins de santé, le niveau scolaire, etc.’’, a-t-il avancé. Une vision qu’il entend manifestement porter et incarner pour le bien-être de ses compatriotes. D’où, a-t-il appelé à voter massivement pour ce ‘’ projet ambitieux et d’avenir’’. "Le 26 août prochain, la vague vert-jaune-bleue devrait déferler dans tous les bureaux de votes de la province de l’Ogooué-Lolo. Une vague synonyme d’union et de rassemblement pour le Gabon qui va de l’avant’’.

J .KOMBILE MOUSSAVOU

Koula-Moutou/Gabon