Présidentielle 2023 : Ali Bongo Ondimba annonce sa candidature

Les échéances électorales de 2023 étaient bien présentes dans les esprits des militants et militantes du Parti démocratique gabonais (PDG) , qui ont célébré autour du Distingué camarade président (DCP), Ali Bongo Ondimba, samedi 12 mars. C'était au Jardin Botanique, à l'occasion du 54e anniversaire de leur formation politique.

Abordant la question des élections à avenir, Ali Bongo Ondimba a clairement laissé entendre : " je serai là avec vous et pour vous!". Non sans préciser que "la seule issue est est la victoire, franche, nette et indiscutable"