Présidence : Henri Proglio hôte d'Ali Bongo Ondimba

LE numéro un gabonais a échangé avec une délégation de consultants français conduite par le président d'honneur de la société EDF (Électricité de France), Henri Proglio. C'était à la faveur d'une audience hier au palais de la présidence de la République. Plusieurs collaborateurs du chef de l'État étaient présents.

Cette entrevue a été l'occasion pour les hôtes du président Ali Bongo Ondimba de lui faire un point d'étape sur la situation du service d'eau et d'électricité dans notre pays. Cela, suite à la demande d'audit dudit secteur formulée par le chef de l'État en janvier dernier. On retiendra donc que le président de la société EDF entend accentuer la collaboration avec les plus hautes autorités gabonaises et le ministère de tutelle, en vue de proposer des pistes d'amélioration en matière de fourniture d'eau et d'électricité aux populations.