Présentation des vœux au couple présidentiel  : Ali Bongo Ondimba plus que jamais aux côtés des Forces de défense et de sécurité

Le président de la République s'est engagé à œuvrer davantage, au cours de cette année, à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

" QUOI qu'il arrive. Quoi qu'il advienne, je veillerai personnellement, en cette année 2021, à ce que chacune et chacun d'entre vous bénéficie d'une formation appropriée, d'un équipement adéquat et de conditions de vie à la hauteur des risques que vous encourez et des sacrifices que vous consentez pour notre pays et pour l'intégrité du territoire national". Ces mots prononcés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs chef suprême des Forces de défense et de sécurité (FDS), en réponse aux vœux multiformes formulés, hier, à son endroit et à celui de son épouse par les commandants en chef des différentes armes témoignent de son engagement à œuvrer inlassablement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui, quelquefois au prix le plus fort, se consacrent à la défense de l'intégrité du territoire national et des institutions de la République.

Un engagement d'autant plus noble que, dans l'exercice quotidien de leurs missions, ils sont confrontés à des menaces de plus en plus nombreuses et protéiformes. D'autant plus que, à l'échelle planétaire, tous les États ou presque ne sont plus à l'abri des nouvelles formes de criminalité, accentuées par la mondialisation et le développement de nouvelles technologies. Conscient de la noblesse des missions des FDS, Ali Bongo Ondimba s'est voulu clair : "il ne s'agit pas d'une promesse vaine mais d'un engagement ferme, une parole donnée qui sera respectée. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne", a-t-il indiqué.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique