Port-Gentil : Que d'actions en si peu de temps !

La salle Jeanne-Valentine-Piraube a abrité mercredi, en matinée, une conférence de presse. Une tribune choisie par le premier magistrat communal, Gabriel Tchango, pour dresser son premier bilan, presque un an après sa prise de fonction (le 26 mars 2019) à la tête de l'Hôtel de Ville de Port-Gentil, non sans apporter des éléments de réponse sur certaines préoccupations de ses collaborateurs et des populations.

"Dès notre installation à la tête et au bureau du conseil communal et ceux d'arrondissements, mes équipes et moi avions tout de suite décidé de mettre à profit notre temps et notre énergie au travail, car nous avions mesuré la dimension de la tâche qui nous attendait", a confié Gabriel Tchango, rappelant les piliers sur lesquels repose sa gestion, à savoir : la sécurité, l'assainissement de la ville, les loisirs et la promotion du tourisme.

"La matérialisation de ces piliers m'a conduit à lancer un certain nombre de chantiers dont une vaste campagne d'assainissement de notre ville à travers "POG 2VP", se traduisant par le curage des caniveaux, la réfection des écoles préscolaires de la mairie, l'ensoleillement des voies publiques, l'amélioration des conditions de travail des agents mairie", a expliqué l'édile, satisfait de ce que les résultats de ce travail sont aujourd'hui visibles, au regard, selon lui, de la réduction significative des inondations à travers la cité.

Les infrastructures routières n'étaient pas en reste. Dans ce cadre, le premier citoyen de Port-Gentil note la réhabilitation de nombreuses voiries urbaines.



René AKONE DZOPE



