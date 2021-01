Politique : Confiance et du dynamisme pour le MMG

LE Mouvement Mon Gabon (MMG) a effectué récemment sa rentrée politique. Au cours de celle-ci, son secrétaire général, Dr Eric-Simon Zue-Obiang, a dégagé un certain nombre de thématiques en rapport avec l'idéologie de la structure tout en osmose avec la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, l'actualité nationale avec, notamment, la révision de la Constitution et le nouveau coronavirus.

Sur la modification de la Constitution, le MMG estime qu' " elle porte, en effet, les ingrédients susceptibles de réduire considérablement les inégalités et des velléités politiques de domination ". Il en apporte donc sans réserve son soutien, et ce d'autant que son inspirateur (Ali Bongo Ondimba), à la lumière de ses multiples et riches expériences professionnelles, politiques et de la vie, " est plus que jamais ancré dans la philautie, c'est-à-dire l'amour du bien, et le bien dans tous ses aspects existentiels et moraux ".