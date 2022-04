Pierre Claver Maganga Moussavou: "La Cour constitutionnelle n'a toujours pas joué son rôle.

Plusieurs sujets de l'actualité nationale et internationale ont constitué la trame des échanges entre le leader du Parti social et démocrate (PSD), Pierre-Claver Maganga Moussavou, et les hommes et femmes des médias, lundi. C'était lors du traditionnel rendez-vous de son forum de la presse. Occasion pour l'ancien vice-président de la République de revenir, entre autres sujets, sur le rôle de la Cour constitutionnelle. L'orateur s'est montré particulièrement critique.

Selon lui, cette juridiction a un rôle ambigu. "Si bien que, estime-t-il, depuis sa création après la Conférence nationale, elle n'a toujours pas joué son rôle. Jusqu'ici, elle n'a fait qu'œuvrer pour le maintien du pouvoir en place". Autre secteur évoqué, le réseau routier national. Aux dires de Pierre-Claver Maganga Moussavou, celui-ci “constitue un véritable obstacle pour le développement de notre pays. On se retrouve avec une route qui s'est transformée en mouroir, une route laissée-pour-compte par le gouvernement, afin d'empêcher que les Gabonais ne circulent dans leur pays en toute quiétude, et à se connaître mutuellement”.

Revenant sur la situation du président de la Dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama, le leader du PSD s'est montré particulièrement préoccupé, avant de manifester son soutien au leader syndical. “Nous sommes dans un État de droit, a-t-il martelé. Il faut donc que le gouvernement ne manifeste pas sa force contre un citoyen, bien au contraire, il a le devoir de le protéger. À cette allure-là, ce gouvernement va écraser tout le monde”. C'est fort de cela que Pierre-Claver Maganga Moussavou a exhorté les leaders des autres partis politiques à manifester leur soutien à Jean-Rémy Yama.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon