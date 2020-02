PDS : Jean-Jacques Igambas Ikinda quitte la barque

Il était jusqu'à son départ membre du Bureau national, conseiller du président et conseiller national.

"Je viens très respectueusement, par la présente correspondance, vous présenter ma démission du Parti pour le développement et la solidarité sociale", écrit Jean-Jacques Igambas Ikinda, jusque-là membre du Bureau national, conseiller du président dudit parti et conseiller national, dans sa correspondance datée du 2 février courant, adressée à son désormais ancien leader, Me Séraphin Ndaot Rembogo. Une correspondance dont une copie est parvenue à notre desk.

Selon lui, "malgré mon implication aux différentes négociations dans lesquelles le parti était engagé, et l'employabilité de quelques militants, Monsieur le président, je confirme qu'un comportement de méfiance s'est installé à mon encontre". Il en veut pour preuve "l'attitude ouverte des responsables des structures du parti qui tiennent des réunions et mènent des actions sans m'associer ni m'informer. Et aussi la derrière cérémonie de présentation des vœux à laquelle j'ai été volontairement écarté".

Jean-Jacques Igambas Ikinda affirme toutefois avoir beaucoup appris aux côtés du président du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS), notamment le discernement et l'aspect comportemental de l'homme.

Il faut souligner que le PDS est une formation politique qui se revendique de l'opposition. Mais son président, Me Ndaot Rembogo, par ailleurs président du Conseil national de la Démocratie (CND), avait signé le Pacte social initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. De même, le PDS a pris une part active au Dialogue politique d'Angondjé.



René AKONE DZOPE



