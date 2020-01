PDG : Renforcer les capacités des structures de base

Le Parti démocratique gabonais (PDG) a effectué sa rentrée politique le week-end écoulé, dans le département du Komo-Kango, dans la province de l'Estuaire. C'est sous forme de tournée que les cadres de cette formation politique ont échangé avec ''leurs camarades''. Un événement qui a vu la participation du secrétaire provincial, Christophe Nze Mba, départemental, Bernabé Bekale Eko, communal d'Owendo, Éric Ranaud, et des membres du Bureau politique Jean Rémy Ossele Ndong, Henri Bekale Akwe et Valéry Burobu Bu Bussamb.

Dans la fédération "Mont de Cristal" comme dans celle du "Komo", les débats étaient axés sur le renforcement des capacités managériales des structures de base du parti. Sous un format pédagogique, les militants ont pu être édifiés sur ce que la hiérarchie attend d'eux. Tout comme ils ont été appelés à réellement s'imprégner de leurs fonctions et rôles au sein de leur écurie politique.

Après le mot de circonstance prononcé par la secrétaire fédérale, Adèle Efoua Meyo, et des exposés animés par Parfait Ebang et Aimé David Nguema Nkoghe, le secrétaire provincial a profité de cette occasion pour revenir sur la nouvelle méthode impulsée par leur formation politique : la Régénération et la Revitalisation (2R). Laquelle, selon lui, doit constituer également le leitmotiv des militants.