PDG : Remobiliser les troupes à Ntoum

Ramener la sérénité dans les rangs des militants du Parti démocratique gabonais (PDG) et par la même occasion remobiliser les structures de base de la commune de Ntoum, dans la province de l'Estuaire, avant les festivités marquant le 52e anniversaire de la formation politique créée par feu Omar Bongo Ondimba, le 12 mars prochain : c'est la tâche à laquelle s'est attelé, samedi, à la salle polyvalente de Ntoum, Julien Nkoghe Bekale, membre du Comité permanent du Bureau politique, par ailleurs élu du 1er arrondissement de cette ville.

Une descente qui intervient après une longue absence, du fait de sa nouvelle fonction de chef du gouvernement et qui, au préalable, a obtenu l'aval du directoire du parti, comme il n'a pas manqué de souligner. "C'est une réunion de travail politique. Depuis 2017, notre parti est engagé dans un processus de régénération et de revitalisation. Les méthodes de travail ont considérablement changé (...). On a donné beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif local, moins aux organes délibérant qui sont de plus en plus là pour encadrer et veiller au respect de la ligne politique du parti", a-t-il expliqué d'entrée. D'où l'importance de ladite réunion.

Soulignons que ces retrouvailles font suite aux missions d'inspection commises dans les trois fédérations PDG de la commune de Ntoum. Lesquelles missions ont révélé une certaine démobilisation. Avec son légendaire franc-parler, le membre Comité permanent du Bureau politique a invité les "Pdgistes" de Ntoum à taire leurs ego et à se remettre immédiatement au travail de conquête et de mobilisation, telles des fourmis ouvrières. Objectif : confirmer la présence du PDG à Ntoum.



Yannick Franz IGOHO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique