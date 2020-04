PDG : Pour une implication plus efficace contre le Covid-19

Cette rencontre, axée autour de l'analyse de la situation sanitaire de notre pays, a vu la participation de certains membres du secrétariat exécutif.

De fait, les participants ont abordé, de façon objective et pragmatique, l'évolution de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement destinées à soulager les populations face aux difficultés générées par cette pandémie dans notre pays. Mais également, la situation épidémiologique et les voies et moyens de renforcer la communication à l'endroit des populations, de manière à les amener à respecter davantage le confinement et les mesures barrières. D'autant que, de façon globale, les participants ont relevé, pour le regretter, la légèreté et l'insouciance dont font montre certains citoyens dans l'application des gestes barrières recommandés par les plus hautes autorités de notre pays, conformément aux prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).