PDG : plusieurs activités menées depuis le 6 mars dernier

Quid des activités menées par le Parti démocratique gabonais (PDG) depuis le 6 mars dernier, date de la reconduction d'Éric Dodo Bounguendza à la tête du secrétariat exécutif et des réaménagements survenus au sein de cet organe ?

C'est autour de cette question que les conseillers du "distingué camarade président" et porte-parole du Parti démocratique gabonais (PDG) ont animé, samedi dernier, au siège de cette formation politique, une conférence de presse. Plus exactement, le Dr Stéphane Germain Iloko Boussengui, David Ella Mintsa, Junior Xavier Ndong Ndong et Dioumy Moubassango ont échangé avec les représentants de la presse nationale sur le bilan d'action du PDG au cours des derniers mois, sous-tendu par la mise en œuvre des objectifs de "Régénération" et "Revitalisation" (2R). Un véritable baptême du feu pour les trois derniers nommés, vu que depuis leur promotion, c'était la première fois qu'ils se livraient, tous ensemble, à un exercice de ce genre.

Les quatre orateurs ont indiqué que le champ d'action de leur formation politique s'est principalement limité à contribuer, autant que faire se peut, aux côtés des pouvoirs publics, à lutter contre le Covid-19 ; promouvoir et défendre la vision politique du président Ali Bongo Ondimba ; soutenir l'action du gouvernement tout en se focalisant sur la mise en œuvre de la feuille de route en rapport avec les nouveaux enjeux du PDG.

À ce titre, ont-ils fait valoir, le PDG a, entre autres, contribué, à hauteur de dix millions de nos francs, au compte solidarité Covid-19 ouvert par le gouvernement à la Caisse de dépôts et consignations, procédé à la confection des masques alternatifs, joué son rôle d'orientation de la majorité parlementaire. Tout en renouant et en intensifiant le dialogue avec les partis politiques alliés et amis, en mettant en place la Chancellerie des Ordres du parti (Cop), etc.



