PDG : place aux primaires !

POUR les sénatoriales à venir, au Parti démocratique gabonais (PDG), il faudra passer par la case primaires. C'est ce qui ressort de la déclaration rendue publique hier, au siège de cette formation politique, par la secrétaire générale adjointe 4 en charge de la communication et des relations extérieures, Estelle Flore Angangou.

Des primaires qui, a-t-elle indiqué, " sur les très hautes instructions du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba se tiendront samedi 16 janvier prochain en vue de la sélection des candidats, simultanément sur chaque siège de sénateur, sous la coordination nationale du secrétaire général adjoint 1 en charge des élections, et la supervision par province, des secrétaires nationaux chargés de l'animation politique, assistés des secrétaires provinciaux, s'ils ne sont pas candidats" .

De manière concrète, les conseillers locaux, à jour de leurs cotisations, à la date des primaires, pourront s'y présenter librement. À condition toutefois, a-t-elle fait valoir, de constituer un dossier dûment composé d'un certain nombre de pièces et de le déposer jeudi 14 janvier au plus tard au siège du PDG, sis au quartier Louis, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, ou " auprès du secrétaire national, du secrétaire provincial s'il n'est pas candidat, contre la délivrance d'un récépissé".