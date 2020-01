PDG : Les responsables des structures de base à l'école

La hiérarchie de cette formation politique a consacré trois week-ends à l'organisation, sur toute l'étendue du territoire national, de réunions visant à renforcer leurs capacités managériales.

Débutées récemment, les "réunions fédérales d'appropriation et de réappropriation du lexique et des valeurs du Parti démocratique gabonais (PDG)", destinées à renforcer les capacités managériales et l'affermissement du militantisme des responsables de l'encadrement des structures de base du PDG, se poursuivront les week-ends du 1er au 2 et celui du 8 au 9 février prochain. Elles entrent dans le cadre du nouveau style de travail impulsé par le secrétaire général (SG) dudit parti, Éric Dodo Bounguendza.

Ainsi, ces ''réunions fédérales d'appropriation et de réappropriation du lexique et des valeurs du PDG'' se tiennent selon une note d'orientation bien précise signée du SG. Elles se tiennent par fédération et sont animées par le secrétaire fédéral assisté de son bureau. Y prennent part les membres de l'ensemble des bureaux de sections et des comités de la fédération.

À noter que les secrétaires provinciaux, en relation avec les secrétaires nationaux chargés de l'animation politique dans chacune de leur province, mettent à la disposition de chaque secrétaire fédéral, par l'entremise des secrétaires départementaux, communaux ou d'arrondissements, les documents nécessaires.



Martina ADA METOULE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique