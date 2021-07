PDG : le camarade Léon Armel Bounda Balonzi offre du matériel bureautique aux fédérations du 1er et du 2ème siège

Le membre du bureau politique du parti démocratique gabonais (PDG), Léon Armel Bounda Balonzi a offert le week-end écoulé dans le département de Tsamba-magotsi dans la province de la Ngounie, du matériel informatique et bureautique aux fédérations du 1er siège (Mboundou Ngouba jean Benoît (Commune), fédération Mboula Mathieu (canton Tandou), fédération Guimeni Nicolas (Banda) et du 2e siège Augustin Bodias (Sindara), André Christ Nguembe (Ikobe).

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire départemental (PDG-Tsamba-Magotsi), Jean Dieki.

Après ce don, le membre du gouvernement qui prône la politique sociale du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba a précisé que "nous avons offert à nos fédérations du matériel informatique et bureautique, afin de bien mener leurs activités. Ces dons vont leur permettre de mieux stocker leurs fichiers et d'accélérer le processus d'enrôlement. Nous avons apporter également des masques et des gels hydroalcooliques. Nous allons renforcer des actions Nous voudrons également encourager nos populations à se faire vacciner contre la pandémie de Covid-19".

Dans le même élan, Léon Armel Bounda Balonzi a également offert du matériel agricole à 7 coopératives de la localité.