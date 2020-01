PDG : "La culture du résultat" recommandée au 1er arrondissement de Libreville

Les hiérarques et responsables des structures de base du Parti démocratique gabonais (PDG) du 1er arrondissement de la commune de Libreville se sont retrouvés, dernièrement, à Okala.

Occasion pour le membre du Bureau politique, Chrystel Limbourg Iwenga, d'appeler les uns et les autres à s'approprier véritablement, à l'entame de cette nouvelle année, "l'essence du discours des vœux à la Nation du chef, Ali Bongo Ondimba, le 31 décembre dernier", en cultivant les valeurs d'Union, Travail et Justice telle que nous le prescrit la devise de notre pays. Tout en étant exemplaires et en érigeant la "culture du résultat" au rang des principes qui guident le quotidien de chacun.

''Chers camarades, pour cette année, nous souhaitons que tout le monde puisse œuvrer dans le sens du bien, pour que le PDG puisse maintenir les acquis et engranger d'autres victoires sur le plan économique, social, culturel et en matière de protection de l'environnement. Mais cela suppose l'implication de tous. C'est ensemble que nous devons trouver les solutions. Car, comme l'a dit le Distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, un seul doigt ne peut pas laver la figure", a-t-elle lâché. Avant d'inviter l'ensemble des "camarades" à maintenir l'harmonie, la cohésion dans leurs rangs, afin que le PDG demeure toujours la première force politique au service des populations.

Membre du Comité des sages du PDG, André Dieudonné Berre a relevé le bien-fondé de cette manifestation, tout en exhortant les responsables des structures de base à œuvrer "à l'unité et non à la division, parce que le PDG est notre maison à tous'', a-t-il indiqué.



Line R. ALOMO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique