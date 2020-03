PDG : Dodo Bounguendza prône l'esprit d'équipe

La nouvelle équipe du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais (PDG) a tenu sa première réunion vendredi dernier au siège du parti, sis au quartier Louis, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. La séance était présidée par le secrétaire général (SG) du PDG, Éric Dodo Bounguendza. Un tour de table sanctionné par un communiqué rendu public par l'un des porte-parole du PDG, Didier Lié Moubassango, par ailleurs conseiller du "Distingué camarade président" Ali Bongo Ondimba. C'était également l'occasion pour le SG de féliciter les nouveaux promus, ainsi que les responsables confirmés dans leurs fonctions au sein de l'exécutif du parti au pouvoir.

Ainsi, selon le communiqué lu par Didier Lié Moubassango, le SG du PDG a rappelé aux uns et aux autres le privilège d'avoir été choisis parmi des milliers de militants, pour animer le parti au quotidien, d'une part, et pour soutenir et amplifier l'action politique du "Distingué camarade président", d'autre part. On retiendra qu'Éric Dodo Bounguendza a exigé de ses collaborateurs "un sens profond de solidarité et d'esprit d'équipe". De même, il les a invités au "courage, à l'exemplarité, à l'écoute, à la créativité, à la performance, à l’humilité et à la discipline".