PDG : Comment Éloi Nzondo s'en sortira-t-il ?

Et pour cause, ce dernier, certes militant du PDG, est gouverneur de la province du Haut-Ogooué. Par conséquent, il est dépositaire de l'autorité du chef de l'État dans ladite province, donc astreint à l'obligation de neutralité.

Si a priori aucune disposition juridique n'empêche sa promotion au sein d'une entité politique, il n'en demeure pas moins vrai que cette nomination pose un sérieux problème d'éthique. En effet, le poste de gouverneur nécessite un certain recul, vu que le représentant du président de la République dans un espace donné l'est pour tous les Gabonais et non uniquement pour ceux du PDG. De plus, ce dernier a désormais la lourde charge de gérer les Relations avec les partenaires politiques et associatifs, et de la veille de l'environnement politique.