PDG : appel au calme et au maintien de l'effort de mobilisation contre le Covid-19

La réaction du Parti démocratique gabonais (PDG) ne s'est pas fait attendre après les événements survenus dimanche 25 octobre dernier.

Et pour cause, par le biais de David Ella Mintsa, un de ses porte-parole, par ailleurs conseiller du "distingué camarade président" (DCP) auprès du secrétaire général, le PDG a appelé, hier, "l'ensemble des croyants, toutes obédiences religieuses confondues, et les autres citoyens au calme, à la sérénité et surtout au maintien de l'effort de mobilisation contre la Covid-19".

Cet appel est d'autant plus pertinent que, a-t-il fait valoir, "la santé des Gabonaises et Gabonais n'a pas de prix. Elle ne saurait donner lieu à des confrontations inutiles et stériles". Non sans insister sur le fait que la tendance baissière de l'épidémie observée ces dernières semaines ne saurait servir de prétexte à un quelconque relâchement.

Réaffirmant, avec force et conviction, l'attachement du PDG aux valeurs de tolérance et de paix et au respect de la liberté de culte, l'orateur a, dans la foulée, salué "le pragmatisme et le sens de l'anticipation du DCP qui conduit avec justesse et habileté la lutte contre cette redoutable pandémie".

Rendant un vibrant hommage à Sylvia Bongo Ondimba, présidente d'honneur de l'Union des femmes du PDG, "pour son implication dans la lutte contre les cancers féminins", David Ella Mintsa a invité les militantes et militants "à matérialiser, sur la base d'une stratégie de l'efficience", au sein de leurs fédérations respectives, toutes les actions retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique