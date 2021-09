PAT  : Les " Mamboundouistes" fustigent " le manque de volonté politique du gouvernement"

LES " Mamboundouistes", entendez les cadres et militants de l'Union du peuple gabonais (UPG) restés fidèles aux idées de Pierre Mamboundou, ont, dans un communiqué de presse publié hier, à l'issue de leur rencontre, fustigé le " manque de volonté politique" du gouvernement dans la mise en œuvre du Plan d'accélération de la transformation (PAT). Tout en déplorant au passage " l'absence de résultats sur le terrain".

De fait, ils ont invité " le gouvernement à publier la cartographie détaillée des actions du PAT sur l'ensemble du territoire national pour le compte de l'année 2021 et l'estimation de son coût financier global" .

Cette exhortation est d'autant plus nécessaire que, selon eux, face à la dégradation des conditions de vie et la précarité des populations, il est primordial que le gouvernement s'attelle réellement à résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les Gabonais et Gabonaises.