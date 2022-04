PAT : les Mamboundouïstes appellent le gouvernement à plus de rigueur

Les membres du courant de l'Union du peuple gabonais (UPG) qui se réclament de l'héritage du fondateur dudit parti politique, feu Pierre Mamboundou Mamboundou, se sont retrouvés récemment sous la conduite de leur président Guy-Constant Titus Koumba. Occasion de revenir sur le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d'accélération et de transformation (PAT), le cahier de charges du gouvernement de Rose-Christiane Ossouka Raponda..

Les Mamboundouïstes "appellent le gouvernement actuel à plus de rigueur dans le suivi-évaluaution de l'exécution des projets de développement de notre pays (...)". Non sans dénoncer la violation des procédures ayant conduit à l'incarcération de Jean-Rémy Yama et sa radiation de la Fonction publique.

O’. N.

Libreville/Gabon