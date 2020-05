Parlement : Trois nouveaux textes adoptés au Sénat

Forte activité au Sénat cette semaine avec l'examen et le vote de trois textes législatifs. L'adoption desdits textes a eu lieu lors de la dernière plénière tenue jeudi. Les travaux étaient dirigés par la présidente de ladite institution, Lucie Milebou Aubusson-Mboussou.

Par rapport aux Affaires étrangères, les sénateurs se sont prononcés sur deux projets de loi. Le premier est relatif à l'autorisation de ratifier la convention entre le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite, en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et ses implications économiques. Histoire d'offrir aux investisseurs saoudiens certains avantages susceptibles de les inciter à venir faire des affaires, sans risque, dans notre pays…