Parlement : Rose Christiane Ossouka Raponda chez Lucie Milebou Aubusson-Mboussou

Le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a poursuivi, hier, la série de rencontres qu'elle a entamée au lendemain de sa prestation de serment et celle des membres de son équipe, mercredi dernier, au palais de la présidence de la République, devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.

De fait, la cheffe du gouvernement s'est rendue au Sénat où elle s'est entretenue avec la présidente de cette institution, Lucie Milebou Aubusson-Mboussou. Occasion pour les deux personnalités de s'accorder sur la nécessité d'asseoir une "collaboration saine, franche et efficace entre le gouvernement et la Chambre haute du Parlement basée sur le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs". Sur ce, Lucie Milebou Aubusson-Mboussou a vivement félicité son interlocutrice pour sa nomination à la Primature, tout en l'encourageant à mener à bien, avec détermination, sa mission pour le bien-être des populations. Au terme de leur tête à tête, le Premier ministre a visité l'hémicycle Georges-Rawiri, qui se retrouve actuellement dans un état de dégradation avancé. Une situation regrettable à plus d'un titre qui contraint les sénateurs à tenir, depuis un certain temps, leurs plénières à huis clos.

Après le Sénat, Rose Christiane Ossouka Raponda s'est rendue à la Cour constitutionnelle où elle a également eu des échanges avec la présidente de cette haute juridiction, Marie-Madeleine Mborantsuo.

À noter que, jeudi dernier, le Premier ministre était l'hôte du secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG), Éric Dodo Bounguendza.



