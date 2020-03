Parlement : L'Assemblée nationale s'implique dans la riposte

La chambre des députés a d'abord dit apprécier "à sa juste valeur" l'anticipation du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans la gestion de la pandémie du coronavirus, avant même qu'un premier patient venu de l'étranger n'ait été découvert au Gabon. Non sans rappeler que la situation épidémiologique créée par la propagation du coronavisrus s'aggrave dans le monde en général et au Gabon en particulier.

Aussi, réuni spécialement pour analyser cette évolution, "le bureau de l'Assemblée nationale juge-t-il nécessaire l'implication de toutes les institutions, la classe politique, la société civile, les services publics et privés, ainsi que toute la communauté nationale et les partenaires présents au Gabon".

Et d'interpeller en ces termes : "Prenant tous conscience de la gravité de cette pandémie qui n'épargne personne a priori, chacun est appelé à faire preuve de discipline et de responsabilité (...). A cet égard, nous relevons que les mesures de confinement imposées dans les pays développés ne sont pas un luxe. Nous devons y réfléchir sérieusement."

S'agissant du fonctionnement proprement dit de la première chambre du parlement, on retiendra qu'en plus des mesures d'hygiène et de bonnes pratiques, le programme des travaux parlementaires a été modifié. Cela de manière à suspendre toutes les activités, à l'exception de celles présentant un caractère d'urgence.