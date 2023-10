Parlement : jour de rentrée!

L'OUVERTURE de la 2e session du Parlement a eu lieu le lundi 30 octobre 2023. Celle-ci n'avait pu se tenir à la date échue en raison de l'introduction de plusieurs saisines à la Cour constitutionnelle par un certain nombre de partis politiques et quelques acteurs de la société civile. Ils contestaient, en effet, les nominations des membres des deux chambres du Parlement, qu'ils avaient jugées non conformes à la Charte de la Transition et à la Constitution de 1991 sur la base de laquelle s'arc-boute la Charte de la Transition. La Cour constitutionnelle de la Transition ayant jugé leurs requêtes "irrecevables", plus rien ne s'opposait à ce que la rentrée ait lieu. Et c'est finalement ce lundi 30 octobre 2023 qu'elle va être effective.

Les députés et sénateurs fraîchement nommés ont commencé dès ce lundi à arpenter les travées du palais Léon-Mba, siège de l'Assemblée nationale et Omar-Bongo-Ondimba, lieu de ralliement des sénateurs. Cette rentrée parlementaire, la première du genre sous l'ère du CTRI, va donner l'occasion aux députés et sénateurs de se pencher sur un certain nombre de textes, à commencer par l'examen et l'adoption du règlement intérieur dans chacune des Chambres. Ils ont également procédé à l'adoption du plan d'action et la feuille de route de la Transition que va présenter aux parlementaires le Premier ministre Raymond Ndong Sima. On imagine que les locataires du Palais Léon-Mba et Omar-Bongo-Ondimba vont se pencher également sur l'examen de la loi de finances 2024 et à l'adoption de la loi de règlement de l'exercice budgétaire 2023…

AM

Libreville/Gabon