Parlement : Faustin Boukoubi appelle les pasteurs à la responsabilité

Au sortir des échanges qu'il a eus, hier, au palais Léon-Mba, avec les représentants des églises de réveil et des églises pentecôtistes, charismatiques et églises apparentées, conduits respectivement par le pasteur Louis-Philippe Mbadinga et l'évêque Jean-Baptiste Moulaka, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, les a exhortés à faire montre de patience, de responsabilité et de surseoir à l'ouverture de leurs lieux de culte, le 27 septembre prochain, comme ils l'envisagent.

Pour l'élu de Pana, les hommes d'église et les élus de la nation ont une responsabilité collective devant Dieu et les hommes. Insistant sur le rôle joué par chacun d'eux dans la consolidation de la cohésion sociale et de la stabilité du pays, le président de l'Assemblée nationale a, de fait, invité ses interlocuteurs à ne pas céder à la faiblesse de la passion. Tout en précisant comprendre parfaitement "leur frustration, crainte et ressentiment, après plusieurs mois de fermeture de leurs différentes églises".

"Je vous supplie de mettre un peu d'eau dans votre vin et de faire confiance à la Représentation nationale", a-t-il indiqué. Avant d'appeler ses hôtes à la retenue, en les dissuadant d'ouvrir leurs lieux de culte sans l'aval du gouvernement.

Sur ce, les hommes d'église ont rassuré le président de l'Assemblée nationale sur leur disponibilité et leur volonté à ne pas se soustraire aux mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à coronavirus, tout en sollicitant sa médiation, afin que le gouvernement réexamine sa position sur les lieux de culte au moment de la levée de l'état d'urgence sanitaire. Une sollicitation favorablement accueillie par le président de la première chambre du parlement.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



