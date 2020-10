Parlement : deux ordonnances soumises à la ratification des députés

Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, était hier face aux membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l'Homme de l'Assemblée nationale pour solliciter la ratification, par les députés, de plusieurs textes.

Notamment l'ordonnance N°00000007/PR/2 020 portant modification de certaines dispositions de la loi N°003/2 020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires et l'ordonnance N°00000008/PR/2 020 portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 en République gabonaise.

Cette audition intervient dans un contexte marqué, depuis quelques jours, par le débat autour de la fin légale de l'état d'urgence sanitaire prorogé le 14 août dernier.

Dans son exposé des motifs, le membre du gouvernement a indiqué que la pertinence du premier texte susmentionné réside essentiellement dans le fait qu'il comporte un certain nombre d'innovations. En ce sens que, au regard de l'ancien dispositif législatif, il apporte plus de clarté, de flexibilité, de fluidité et de célérité dans la mise en place de l'exécution des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Notamment à travers la reformulation de certaines dispositions et l'ajout de nouvelles.

De même, l'utilité du second texte s'explique par le fait qu'il proroge les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 autorisées par le Parlement le 29 juin dernier.

Après l'Assemblée nationale, le membre du gouvernement s'est soumis au même exercice au palais du Sénat...



J.KOMBILE.MOUSSAVOU



