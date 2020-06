Parlement : clôture de la session des lois ce mardi

En application des dispositions de l'article 43 de la Loi fondamentale, la première session ordinaire du Parlement, dite "des lois", prend fin ce mardi. "Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an. La première session s'ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre", dispose ledit article de la Constitution.

Les cérémonies consacrées à cette clôture de session auront respectivement lieu, en matinée pour l'Assemblée nationale, et dans l'après-midi pour le Sénat. Des rendez-vous essentiellement marqués par les allocutions des présidents de l'une et l'autre Chambre. En présence, entre autres, des membres du gouvernement, des institutions constitutionnelles et du corps diplomatique.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette session aura été particulièrement perturbée. Surtout à cause de la pandémie à coronavirus qui a touché notre pays, près de deux semaines seulement après son ouverture. Au point où les deux institutions parlementaires ont dû suspendre leurs travaux pendant près de deux mois. C'est ce qui peut expliquer le rythme de travail, plutôt soutenu, constaté à l'Assemblée nationale et au Sénat, jusqu'à la veille de la fin de la session.



ONDOUBA'NTSIBAH



