Owendo/Lutte contre le chômage : le chef de l'État sensibilise les jeunes

C'est une immense foule rassemblée à la gare Setrag d'Owendo qui a accueilli le président de la Transition, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse, Zita.

Après un chaleureux bain de foule, le chef de l'État a pris place à l'esplanade érigée à cet effet.

Le délégué spécial de la commune d'Owendo, le général Arnaud Sandri Nombo, a souhaité la bienvenue au chef de l'État, avant de lui remettre les clés de la ville.

Il a profité de cette occasion pour le remercier au nom des populations de sa commune pour le développement qu'il y a insufflé depuis la prise du pouvoir, par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Tout en énumérant les réalisations à l'actif du CTRI, le général Nombo a exprimé plusieurs préoccupations dont le chômage des jeunes… Répondant au délégué spécial d'Owendo sur la question du chômage des jeunes, le chef de l'État a une fois de plus rassuré ces derniers sur tout ce qui se fait actuellement en leur faveur en vue de les sortir de cette situation.

"Dans le souci de soulager à court terme on a initié plusieurs chantiers. Donc nous avons redonné vie au secteur du BTP et nous sommes en train de relancer l'agriculture. Je demande surtout aux jeunes d'être décomplexés. Et qu'ils sachent que nous avons mis en place des mécanismes pour les accompagner. Il faut également prioriser l'auto emploi", a déclaré le président Oligui Nguema.

Puis il a rappelé aux uns et aux autres que le Gabon est dans un contexte particulier.

"Nous sommes en période de Transition. Acceptez ce qu'on vous donne pour le moment. J'ai reçu les chômeurs à la présidence et ensemble nous avons conçu un plan de 1500 postes budgétaires pour ceux qui veulent aller dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. Là, ce sont encore des efforts supplémentaires (…). Ma priorité est de faire que chaque Gabonais trouve un emploi", a insisté le chef de l'État.

Non sans annoncer la mise à disposition de la somme de 1milliard de F CFA pour les besoins urgents de la commune d'Owendo.

A.E.E.

Libreville/Gabon