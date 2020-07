Owendo : un compte administratif 2 019 excédentaire de plus de 562 millions

C'était au cours d'une session ordinaire qui a vu la participation du gouverneur de l'Estuaire, Guillaume Adjangoue-Lappel, dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus.

Arrêté en dépenses et recettes à la somme de 3 638 838 667 F CFA, le budget primitif de l'exercice 2019, dans sa gestion administrative, a été examiné par les conseillers. Il présente ainsi un excédent budgétaire de 562 760 706 francs. Un bilan positif donc. Pour autant, le maire de la commune, Jeanne Mbagou, refuse de pavoiser. Quoique, estime-t-elle, ces résultats démontrent la volonté et la détermination du bureau du conseil à mettre en pratique les directives liées à la politique de l’émergence impulsée par le chef de l’État. Quand ils ne traduisent pas le nécessaire respect du contrat de confiance établi entre les élus de la commune et les populations.