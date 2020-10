Ouverture des lieux de culte : vers un retour à la quiétude

Après la tension de la semaine dernière, l'apaisement semble de retour entre le gouvernement et les confessions religieuses. Toute chose souhaitée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a instruit en début de semaine, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka et son gouvernement, dans ce sens.

C'est donc dans l'objectif de ramener la quiétude et la sérénité dans les rapports entre l'Exécutif et les confessions religieuses qu'une séance de travail, présidée par la cheffe du gouvernement, s'est tenue, hier, à l'immeuble du 2-Décembre, qui abrite les services de la Primature. Outre le ministre d'État Noël Lambert Matha (Intérieur) et son collègue Guy Patrick Obiang Ndong (Santé), l'Église catholique, l'Église évangélique du Gabon (EEG) et les Assemblées des églises du réveil y ont pris part. Tout comme le clergé musulman.