Ossouka Raponda, 100 jours après : une méthode originale qui pourrait s'avérer efficace si...

Le Gabon a intégré le cercle très fermé des pays ayant eu comme Premier ministre une femme, le 16 juillet 2020. Cela avec la nomination à la tête du gouvernement de Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, économiste de formation, diplômée de l'Institut gabonais de l'économie et des finances, ancienne mairesse de Libreville, et plusieurs fois membres du gouvernement.

Peu après sa nomination, le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, qui l'a chargée de former le gouvernement, lui signifiait que sa mission tournera essentiellement autour de la "relance de l'économie et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19" . Mission qu'elle a d'ailleurs précisée à l'occasion de sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le 4 septembre dernier, en parlant de "la maîtrise du risque sanitaire lié au Covid-19, la relance de l'économie, la bonne gouvernance de l'action publique, et la préservation de notre modèle social de redistribution pour amliorer la qualité de vie des populations et consolider notre vivre ensemble".

Voilà qui intégre presque tous les secteurs (économie, éducation, enseignement supérieur, eau et électricité, santé, routes, infrastructures, justice, solidarité, etc.).

Sachant le chantier vaste et le contexte difficile, Rose Christiane Ossouka Raponda s'est imposée une methode de travail et un style tournant autour du tryptique "collegialité, solidarité, et responsabilité". Et comme pour mieux cerner les enjeux et les défis auxquels son gouvernement fait face, elle a instauré un système de Conseil de cabinet ministériel, une sorte d'instance devant laquelle chaque ministre vient lui décliner les priorités du département ministériel dont il a charge.