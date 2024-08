Ordre national de la Libération : le président Oligui Nguema fait "Grand Maître" !

Rentré le week-end écoulé d'une visite de travail en Ouganda, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élevé, hier, à la dignité de Grand-Croix et, par la même occasion, reconnu comme Grand Maître de l’Ordre national de la Libération, par le Grand Chancelier des Ordres nationaux.

Une cérémonie sobre qui s'est déroulée à la présidence de la République.

En présence de la première dame, Zita Oligui Nguema, des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), du gouvernement, des présidents des institutions et d'autres personnalités triées sur le volet dont l’archevêque métropolitain de Libreville, Jean-Patrick Iba-Ba et quelques dignitaires de la République.

Une reconnaissance ponctuée essentiellement par le port de l’écharpe tricolore aux couleurs nationales et la remise de la médaille de la libération au récipiendaire du jour, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Avant ladite cérémonie honorifique, le chef de l'État a participé à la traditionnelle levée des couleurs, dorénavant obligatoire chaque lundi.

Bon à savoir : créée par le décret N° 294/PT-PR/GCONA, daté du 31 juillet 2024, la distinction de l’Ordre national de la Libération, instituée par le CTRI honore les personnalités militaires ou civiles s'étant distinguées durant le renversement du régime d'Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023, ainsi que pendant la Transition en cours.

Cette décoration dont les membres portent le titre de Compagnons de la Libération comprend deux grades et une dignité : Chevalier et Commandeur, et Dignité de la Grand-Croix.

En marge de cette cérémonie, le président de la Transition s’est entretenu avec les dignitaires de la République, notamment sur les futures consultations nationales.

Ces derniers lui ont réaffirmé leur accompagnement et la mise à disposition de leur expérience aux prochaines consultations.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon