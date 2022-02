Opposition : l'éternelle guerre de clocher

Comme beaucoup d'observateurs pouvaient s'y attendre, le décès de Guy-Christian Mavioga, président-fondateur du Bloc démocratique chrétien (BDC) est au centre d'une guerre entre héritiers et épouse du défunt, Claudine Mavioga née Ayo. Toute chose qui est loin d'être une nouveauté au Gabon. La mort du fondateur donnant souvent lieu à des querelles intestines autour de sa succession.

De Pierre-Louis Agondjo Okawe du Parti gabonais du progrès (PGP) à Pierre Mamboundou de l'Union du peuple gabonais (UPG), en passant par les défunts Oyono Aba'a du Morena et Serge Mba Bekale de l'Union socialiste gabonaise (USG), la gestion de leur héritage respectif a fini par créer la déchirure entre les militants. Au point que la figure tutélaire, une fois partie, laisse des partisans et autres parents biologiques dans le désarroi. Plombant par la même occasion les activités des partis qui ont souvent eu du mal à exister de leur vivant. Il est presque certain que ce qui arrive au BDC finira en eau de boudin. Et comme d'habitude, c'est le tribunal de première instance de Libreville, à défaut du Conseil national de la démocratie (CND) qui a du mal à rentrer dans ses prérogatives institutionnelles, qui pourrait avoir à trancher.

Dans tous les cas, attendons ce que nous réserve l'issue de cette énième guerre de succession.

JO

Libreville/Gabon