Oligui Nguema en visite officielle en France depuis hier

Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé, hier, une visite officielle de cinq jours en France dont le point d'orgue sera le tête-à-tête qu'il aura avec son homologue français Emmanuel Macron, vendredi, au palais de l'Élysée.

Fort du bon déroulement du processus amorcé dans notre pays depuis huit mois et des nombreux soutiens diplomatiques adossés à celui-ci, le numéro un gabonais devrait rassurer son interlocuteur de la détermination de Libreville à maintenir des liens forts avec Paris, tout en explorant, au regard des enjeux actuels, les voies et moyens de les étendre à de nouveaux horizons.

À son arrivée dans la capitale française, le président de la République a eu droit à un accueil des plus chaleureux et enthousiaste de la part de ses compatriotes vivant dans l'Hexagone et ailleurs sur le Vieux continent, venus nombreux lui témoigner tout particulièrement leur gratitude pour "l'acte de libération" posé par les Forces de défense et de sécurité (FDS), réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le 30 août dernier.

