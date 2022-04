"Ogooué-Ivindo 2022" : Ali Bongo Ondimba aujourd'hui à Makokou

Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des Forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba, est à Makokou, dans la province de l’Ogooué-Ivindo depuis ce matin. Mobilisées en grand nombre dans la commune de Makokou, les populations de la province de l'Ogooué-Ivindo lui ont offert un accueil des plus chaleureux et à la dimension de son rang. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la journée VIP de la manœuvre médico-militaire "Ogooué-Ivindo 2022".

Lancée lundi dernier sur l'ensemble des départements de la province, cette manœuvre se poursuit avec une importante affluence des populations sur les différents sites. Notamment à l'hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) basé à Makokou, et aux postes médicaux avancés de Booué, Ovan et Mékambo. Ayant à cœur l'amélioration de l'état de santé de ses concitoyens, le numéro un gabonais, initiateur de cette manœuvre médico-militaire va, lui-même, toucher du doigt la réalité du terrain. Pour se rassurer du bon fonctionnement de son dispositif, le directeur général du Service de Santé militaire, le médecin général d'armée Jean-Raymond Nzénzé a entrepris une visite de tous les sites de la manœuvre dans la journée d'hier.

Toutefois, au-delà de cette activité médico-militaire, le président Ali Bongo Ondimba qui séjournera pendant 24 heures (il regagne Libreville demain jeudi) en terre ogivine, va avoir un emploi du temps très chargé. Notamment avec les inaugurations de l'antenne provinciale de la direction générale de la Documentation et de l'Immigration (DGDI), du Centre de pêche de Makokou, et bien d'autres activités...

F. M. MOMBO

Makokou/Gabon