Octobre rose  : les femmes du PDG soutiennent la lutte contre les cancers féminins

Comme par le passé, les femmes du Parti démocratique gabonais (PDG) entendent pleinement s'impliquer, durant ce mois, aux côtés de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), dans la lutte contre les cancers féminins.

Regroupées autour d'une plateforme de réflexion et de soutien, les femmes membres du secrétariat exécutif se sont retrouvées, jeudi dernier, autour du secrétaire général du PDG, Éric Dodo Bounguendza, pour réaffirmer, à l'occasion de la 7e édition de la campagne Octobre rose, leur engagement à travers l'organisation des opérations de sensibilisation et des séances de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.

Ce, dans le strict respect des gestes barrières, pandémie du coronavirus oblige. Un engagement d'autant plus ferme et significatif qu'un trop grand nombre de femmes souffrent encore de ce type de cancers. Les femmes cadres du PDG entendent donc être de véritables ambassadrices de cette noble cause incarnée depuis des années, au Gabon, par la FSBO.



J.K.M



